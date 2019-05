Leeuwarder hockeyers strijden in 'Wedstriid fan de Wike'

Er zijn meerdere hockeyclubs in Fryslân, in bijvoorbeeld Drachten, Heerenveen en Harlingen. Maar die in Leeuwarden is de grootste met meer dan 700 leden. "De mannen spelen het hoogst van Fryslân. Aankomend seizoen zijn ze actief in de tweede klasse, omdat ze al zeker zijn van promotie", vertelt sportverslaggever Andor Faber. "Maar er zit nog meer in. Het kampioenschap is ook nog altijd mogelijk. Dan moet de MHCL zondag winnen tegen De Hondsrug én mag de concurrent in de laatste twee wedstrijden niet meer winnen."

MHCL speelt zondag om 14.45 uur tegen De Hondsrug. Daarvoor komen de vrouwen ook nog in actie, omdat het Super Sunday is bij de hockeyclub in Leeuwarden.