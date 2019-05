Is café De Trilker in Poppenwier de beste bruine kroeg van Nederland?

Zomaar, op een woensdagmiddag kwam er een fotograaf langs in Poppenwier. Om foto's te maken voor het boek van Fiona de Lange. Kroegbaas Teake Posseth wist van niets. "Ik wist niet zo goed welk boek en wie het geschreven had ook niet. Een paar weken later kwam er een vrouw langs om een interview te doen. Zo zijn wij in het boek gekomen", vertelt Posseth.

Doe maar gek

Hij is blij met de nominatie, maar blijft nuchter. "Onze slogan is: 'Doe maar gek, dat is gewoon genoeg'." Dat De Trilker de beste bruine kroeg van Fryslân zou zijn, vindt Posseth een compliment. Toch denkt hij dat er genoeg andere bruine kroegen in de provincie zijn. "Het genereert veel aandacht. Dat is heel mooi, maar om nu te zeggen dat er in Fryslân geen andere mooie ouderwetse bruine café zijn..."