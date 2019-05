Schade door vorst aan blauwe bessen valt mee

Bij blauwe-bessenkwekerij Sparkberry in Burgum is tussen de 10 en 20 procent van de bessen verloren gegaan door de vorst van begin mei. In de nacht van 6 op 7 mei vroor het aan de grond zo'n 4 graden. Pas 14 dagen later kan een inschatting worden gemaakt van hoeveel schade dat heeft veroorzaakt.