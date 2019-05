Minister Wiebes geeft minimaal draagvlak voor gaswinning Waddenzee toe

Op de directe vraag van de Partij voor de Dieren of Wiebes kan concluderen dat er eigenlijk geen bestuurlijk draagvlak is, schrijft Wiebes: "Mijn perceptie is dat het bestuurlijk draagvlak in de regio voor aargaswinning broos is." Hij schrijft verder dat hij dat niet zo vreemd vindt met alle problematiek in Groningen.

Momenteel zijn werkgroepen met burgers en belangenorganisaties uit Ternaard en omgeving actief. De werkgroepen bekijken maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat het draagvlak voor gaswinning breder wordt. Daarbij kan worden gedacht aan investeringen die worden gedaan in Noordoost-Fryslân. Simpel gezegd komt dat neer op gaswinning in ruil voor geld. Wiebes zegt dat hij een definitief besluit neemt, wanneer de onderhandelingen daarover afgerond zijn.