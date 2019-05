Hier moet Leeuwarden aan voldoen om kans te maken op organisatie Songfestival

Het WTC Expo is momenteel de enige mogelijkheid als locatie. De eis van het Eurovisie Songfestival is, afgaand op dit jaar, dat er minimaal tussen de 8.000 en 12.000 mensen in de concert moeten passen. In het WTC kunnen zo'n 30.000 mensen. Nergens anders in Leeuwarden en Fryslân is een concertzaal met minimaal 8.000 plaatsen.

Repetitieruimte

Artiesten moeten natuurlijk ook repeteren. De locatie moet de mogelijkheid bieden om er twee weken van tevoren elk weekeinde te kunnen repeteren. De locatie moet daarnaast zo'n 5 tot 7 weken vrij zijn voor de voorbereidingen.

Slaapplaats

Voor publiek, artiesten, journalisten en aanhang moeten er minimaal 3.000 hotelkamers beschikbaar zijn. Deze hotelkamers liggen bij voorkeur binnen 40 minuten reistijd van de locatie.

Ervaring met organisatie grote evenementen

Fryslân heeft zich laten zien als bekwame organisator van grote succesvolle evenementen op korte termijn. Met name door Culturele Hoofdstad 2018, De Stormruiter, de Friese Music Night, de Reuzen en de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden hebben wij hier de nodige ervaring met de organisatie van grote evenementen.