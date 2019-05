Gebouwen van GGD Fryslân voortaan rookvrij

"We zijn er niet met een rookverbod alleen. Uiteindelijk gaat het om hoe mensen zich gedragen. Dat je rekening houdt met kinderen bijvoorbeeld", zegt Robert van der Graaf van Alliantie Nederland Rookvrij.

Met het afsluiten van een gebouw en directe omgeving, is het rookprobleem niet opgelost. "Het is de bedoeling dat wij hier in Fryslân met z'n allen in beweging komen. En dat we met z'n allen alternatief gedrag gaan bedenken voor hoe je toch dat ontspannen momentje voor jezelf hebt of even met gezellig elkaar kunt kletsen. Dat hoeft niet met sigaret, dat kan prima zonder", vervolgt hij.

Rookvrij opgroeien

Toch zullen er altijd nog mensen blijven die roken en die nicotine nodig hebben. "Wij zullen in elk geval zorgen dat de nieuwe generatie de kans krijgt om rookvrij op te groeien", vervolgt Margreet de Graaf. Het was volgens haar niet moeilijk om het verbod er doorheen te krijgen. "Wij hebben in Fryslân, maar ook bij onze eigen medewerkers, rondgevraagd hoe mensen erin staan. Iedereen zegt dat het gewoon moet gebeuren en dat zij het willen voor hun kinderen."

Onaantrekkelijk

Het is de bedoeling dat roken afgeleerd wordt. Mensen die op hogere verdiepingen werken, zouden dan een flink stuk moeten lopen. "Lopen is niet verkeerd, dus die paar trappen op een dag extra zal meewerken aan de medewerkers. Op een gegeven moment wordt het onaantrekkelijk om te roken. Dan moet je er meer voor opgeven, dan je er voor terugkrijgt."

Robert de Graaf merkt in zijn eigen organisatie dat zo'n actie wel degelijk nut heeft. "Drie jaar geleden rookten zo'n 450 van de 1.000 medewerkers en inmiddels zijn dat er zo'n 100. Daarvan rookt bijna niemand tijdens het werk."

Petitie

Via een petitie kunnen mensen tekenen om een specifieke plaats, zoals een school, sportvereniging of speelplaats, rookvrij te krijgen. Er is op dit moment al voor meer dan 2.000 plaatsen in Fryslân getekend.