Brug Aldeboarn wordt groot graffitikunstwerk

Het schoonmaakbedrijf verwacht ruim een week bezig te zijn om de brug helemaal schoon te maken. Daarna gaan drie graffitikunstenaars aan de slag met het kunstwerk. Het ontwerp dat er op komt te staan, is uitgezocht door inwoners van Aldeboarn. Zo zal de zuivelhistorie van het dorp onder andere te zien zijn en wordt er ook in beeld gebracht hoe er geschaatst wordt op de Boarn.

Financiële steun

Het geld voor het project is er al, dus daarom kunnen de kunstenaars binnenkort los. De provincie Fryslân, de gemeente Heerenveen en Dorpsbelang Aldeboarn hebben het project financieel gesteund. Het project in Aldeboarn is uniek qua grootte. Er is nog nergens in Nederland zo'n grote brug helemaal bespoten met graffiti.