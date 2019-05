Studenten Popacademie: "Het Songfestival spreekt me totaal niet aan, ik kijk liever de Champions League"

De een is lyrisch, de ander heeft er niets mee. Vraag op de Popacademie in Leeuwarden naar de meningen over winnaar Duncan Laurence en het gaat alle kanten op. Student Roy Harms ziet Duncan Laurence als inspiratiebron. "Dit zou ik ook wel willen. Maar het Songfestival is voor mij wel erg ver weg, want zingen is niet mijn sterkste punt. Ik ga zelf graag als producer aan de slag willen."

Goed voor Leeuwarden

Het succes laat studenten

Esker van der Werken en Pablo Vidales koud. Esker: "Het Songfestival spreekt me totaal niet aan. Ik zie er eigenlijk een geen kunstwaarde in. Ik kom er meestal pas op de dag zelf achter dat het festival is. Wat voor mij een Champions League is, is voor andere muzikanten het Songfestival."

Ook Pablo heeft het hele gebeuren gemist, maar heeft daar wel spijt van. "Ik vind het nu achteraf wel jammer dat ik het niet heb gezien. Het zou ook tof zijn wanneer het Songfestival hier naar Leeuwarden wordt gehaald. Dat zou heel goed zijn voor de cultuur in Leeuwarden."