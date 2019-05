Cambuur in beroep tegen schorsing verdediger Mbende

Cambuur wist zondagavond uiteindelijk met tien man een 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen tegen de ploeg van trainer Henk de Jong.

Steun van de Var, Mbende snapt er niets van

Scheidsrechter Jeroen Manschot gaf Mbende een rode kaart er werd daarin gesteund door de VAR. Maar volgens de 23-jarige Cambuur-speler deed hij het niet expres. Maandagavond komt de zaak voor bij de tuchtcommissie.

Als de rode kaart geseponeerd wordt, kan Mbende woensdag in actie komen bij de return in Doetinchem. Inzet van dat duel is een plek in de finale van de play-offs om promotie.