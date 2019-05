City Train wacht al meer dan zes maand op toestemming om een bord op te hangen

Positieve belangstelling

De City Train vervoerde in 2018 zo'n 12.000 passagiers. Die maken een rit door de binnenstad en omgeving an zo'n 45 minuten en krijgen onderweg veel informatie over de geschiedenis van Leeuwarden. Die informatie is in maar liefst vijf talen beschikbaar, ook in het Fries. Een beetje meer positieve belangstelling van de Leeuwarder politiek zou De Visser daarom niet verkeerd vinden. "Voor zover ik weet, is nog nooit een burgemeester of wethouder meegereden. Daarom hebben we Buma alvast uitgenodigd."

Goede voorbeelden

De Visser vindt het ook lastig te begrijpen wat exact het probleem is. "Ik heb diverse andere City Trains bekeken, zoals die in Amersfoort. Die hebben allemaal een vast bord op de opstapplaats, in sommige gevallen zelf door de gemeente betaald. Dat laatste hoeft wat mij betreft niet, met toestemming zou ik al blij zijn."