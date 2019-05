Werk aan A32 goed gelukt: "We waren zelfs een uur eerder klaar"

De A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen werd dit weekeinde afgesloten omdat Rijkswaterstaat met het asfalt aan de slag moest. In de rijbaan zaten flinke kuilen, waardoor het verkeer hinder ondervond. De meeste hobbels en kuilen zijn uit de rijbaan gehaald. Eerder werd de andere kant van de A32 al aangepakt.

De problemen met de rijbaan ontstonden door slechte fundering. Deze wordt in 2020-2021 aangepakt, vertelt De Vries. "Dat is een dure en ingrijpende maatregel, vandaar dat wij dat later aanpakken."

Een ander onderdeel van het werk was het plaatsen van een hek aan de kant van de rijbaan tussen Akkrum en De Deelen. "Dat is een faunarooster, waarmee wij de otters aan de goede kant van de rijbaan willen houden", legt De Vries uit. "Dat is nog niet helemaal klaar, want ze moet ook de kans krijgen om aan de goede kant van de rijbaan te komen en daarna zullen wij het hek helemaal afmaken."