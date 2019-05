Wethouder Feitsma: "Het Songfestival in Leeuwarden is geen grapje"

Meteen toen bekend werd dat Duncan Laurence zaterdag het Songfestival had gewonnen, maakte Feitsma in een tweet duidelijk dat het festival volgend jaar van harte welkom is in Leeuwarden. "Het gaat de organisatie niet alleen om de plek, maar bijvoorbeeld ook om de afstand tot een vliegveld en de vraag of er genoeg accommodaties in de buurt zijn om te overnachten", legt Feitsma zijn uitnodiging uit. "We hebben eerder evenementen georganiseerd met een Europees tintje, dus daar past dit goed bij", vertelt hij.

Samenwerking met de NPO

In de jaren '90 werd er ook al gesproken over het plan om het Songfestival naar Fryslân te halen. Dat was destijds een plan van Arno Brok. "Die ambitie is nog hetzelfde", zegt Feitsma. Ook Rotterdam en Maastricht hebben zich inmiddels aangemeld als kandidaat-organisator. Feitsma verwacht dat Leeuwarden wel degelijk kans maakt. "Vorig jaar hebben we met Culturele Hoofdstad veel samengewerkt met de NPO, dus ze weten wat ze van ons kunnen verwachten. We laten graag opnieuw zien wat we in huis hebben. Het is nu aan de NPO, die een besluit moet maken."