Henk de Jong: "Hierom wil ik hier graag trainer worden"

Hij heeft dan ook veel zin aan de wedstrijd van woensdag. Dan spelen de clubs opnieuw tegen elkaar. De winnaar van de tweedstrijd speelt in de finale van de play-offs tegen TOP Oss of Sparta. "We hebben een goede uitgangspositie voor woensdag. Als Real Madrid, Valencia of Barcelona uit 1-1 spelen, dan gaat de vlag uit. En wij gaan in rouw. Dus ik heb gezet: 'We moeten anders denken.' Wij zijn niet de wereldtop, we zijn gewoon De Graafschap."

Het kan nog alle kanten op, volgens De Jong. "Het is nog lang niet klaar. Cambuur is stug. Ze staan goed. Ze hebben het goed voor elkaar met goede voetballers en goede snelheid. We gaan het woensdag zien."