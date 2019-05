Xavier Mous na gelijkspel tegen De Graafschap: "Wij zijn de morele winnaar"

"Dit was een pittig wedstrijdje, ik ben helemaal kapot." Mous moet na de wedstrijd nog even op adem komen. "Ik heb een paar lekkere ballen tegengehouden, die waren heel belangrijk."

Een helft lang speelde Cambuur met een man minder, nadat Mbende vlak na rust rood kreeg. Toch bleven de Leeuwarders overeind. "Of we nou met elf of tien man staan, we steken er ontzettend veel energie in", zei Mous. "Als we voor elkaar vechten, kunnen we een heel end komen. Dat is een goede basis voor woensdag."

Kort na de rode kaart voor Mbende kreeg De Graafschop ook nog een strafschop. Mous pakte de poging van Fabian Serrarens. "Ik had hem niet van tevoren bestudeerd. Deze was op gevoel."