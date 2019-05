Tien spelers van Cambuur blijven thuis overeind tegen De Graafschap: 1-1

De eerste grote kansen waren voor De Graafschap. Nabil Bahoui kopte in de vijfde minuut de bal door na een verre uittrap van Nigel Bertrams. Daardoor kwam Furdjel Narsingh tegenover Cambuurdoelman Xavier Mous. Via Mous belandde de bal in het zijnet. Uit de corner die daarop volgde, redde Mous op een kopbal van Javier Vet.

Na een klein kwartier spelen, werd er voor het eerst gejuicht in het Cambuurstadion. Nigel Robertha scoorde, maar dat deed hij vanuit een buitenspelpositie. Aan de andere kant van het veld schoot Bahoui een vrije trap slechts een paar centimeter naast het doel van Mous.

Twee goals

De wedstrijd was direct lekker los, alleen de goals ontbraken nog. Die vielen in het laatste kwartier van de eerste helft. Met een mooie bal zette Youssef el Jebli voormalig Cambuur-speler Narsingh vrij voor Mous. Dit keer lukte het Narsingh wel om de bal achter keeper Mous te schoppen: 0-1.

Cambuur was niet van slag. Het tegenovergestelde juist: Robin Maulun zorgde twee minuten later al voor de gelijkmaker. Met een schot van buiten het strafschopgebied passeerde hij Bertrams in de verre hoek.