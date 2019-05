Tjisse Steenstra over winst in St.-Annaparochie: "Het kan niet beter"

Hoe het kan dat het partuur Van der Bos aan het begin van het kaatsseizoen niet te kloppen is? "Weinig fouten en we kaatsen goed met z'n drieën", zei Tjisse Steenstra. "In de finale was ik iets minder, maar dat pakken we met z'n drieën goed op en dan lopen we er toch weer overheen." Zelfkritisch zijn vindt hij belangrijk. "Je moet de fouten eruit halen en beter worden."

"We trainen gewoon hard"

"Om alle drie vrijeformatiewedstrijden te winnen is heel mooi, fantastisch. Het kan niet beter. Maar we trainen er ook gewoon hard voor en beginnen al in januari, dan heb je al een voorsprong op de rest. Het komt ons niet aanwaaien."

Van Zwieten is het daarmee eens: "Het zijn gewoon jongens die kaatsen. Je hoeft ze niet te aanbidden. Maar ze maken bijna geen fouten." Hoe je ze dan kunt verslaan? "Niet bang zijn. Je moet erin geloven."