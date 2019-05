Leeuwarden-Fryslân stelt zich officieel kandidaat voor Eurovisie Songfestival

In de brief halen Brok en Crone het succes van Culturele Hoofdstad LF2018 aan. "Die titel kwam niet uit de lucht vallen", staat in de brief. "Onder de noemer Iepen Mienskip (Open Community) heeft Leeuwarden-Fryslân in aanloop naar en tijdens 2018 een breed cultureel, sociaal-maatschappelijk en economisch programma neergezet waar iedereen in Fryslân en ver daar omheen aan mee kon doen. Dit programma, dat in 2017 werd gelanceerd onder de themalijnen 'dare to dream', 'dare to act' en 'dare to be different', wordt de komende jaren voortgezet."

'Dare to dream'

'Dare to dream' was ook de boodschap van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv dit jaar, door Nederland Duncan Laurence werd gewonnen. Is dat toeval? Vragen Brok en Crone zich hardop af.