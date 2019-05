Reza Ghoochannejhad bezorgt zijn club Australische landstitel

"Ik kan dit gevoel niet omschrijven", zei de voormalig SC Heerenveen- en SC Cambuur-speler na afloop op de website van de A-League. Sydney huurt de Leeuwarder van APOEL uit Cyprus. "Ik speel hier sinds januari en ik wist eerst niet wat ik kon verwachten, maar de jongens hebben me goed verwelkomd. Ik had wel wat tijd nodig om me aan te passen aan de speelstijl."

"We hadden maar een doel: de finale halen en de finale winnen. Iedereen heeft vandaag z'n best gedaan, iedereen heeft zo hard gewerkt om zo ver te komen."

Niet zenuwachtig

Ghoochannejhad viel pas in de blessuretijd in. "Het is altijd lastig om te wachten, maar ik heb zoveel vertrouwen in m'n ploeggenoten. En als het eenmaal op strafschoppen aankomt, dan kan alles gebeuren. Het is een loterij." Zenuwachtig was Ghoochannejhad niet: "Ik dacht gewoon: het komt zoals het komt."