Songfestival in Fryslân? "Dat gebeurt niet. Het wordt Amsterdam"

Toen Heeringa na het feest naar de taxi's liep, raakte hij met de baas van NPO in gesprek. Ze praatten over de plek van het festival volgend jaar. Volgens Heeringa is de Arena in Amsterdam een geschikte plek, vanwege de capaciteit. "Hier in Israël was er maar plek voor 3.500 mensen, waardoor de toegangsprijs heel hoog is. Als we het in Nederland toegankelijker willen maken, dan moet het in de Arena. Mijn voorstel werd goed ontvangen door de NPO-baas."