Piet waarschuwt: "Vanavond pittige buien, met mogelijk onweer en hagel"

"Momenteel komen de buien de provincie Groningen binnen", zegt Paulusma. "Om 19.00 à 20.00 uur zijn ze in Fryslân. Het zijn pittige buien. Dat kan gepaard gaan met onweer en hagen, met af en toe slecht zicht."

"Het duurt ook nog wel even, want in het waddengebied hebben we vannacht ook nog pittige buien."