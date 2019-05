Partuur Van der Bos blijft winnen: nu de sterksten in St.-Annaparochie

Moeiteloos naar finale

De finale was de enige spannende wedstrijd die Van der Bos c.s. zondag speelden. In de eerste omloop stonden ze slechts een bordje af aan Jelte Pieter Dijkstra, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden, vorige week nog verliezend finalist in Stiens.

Een omloop later werd het 5-2 6-6 tegen Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra, die in de eerste vrijeformatiewedstrijd van het jaar in de finale verloren van Van der Bos.

In de havle finale won het partuur van Van der Bos moeiteloos van Johannes van der Veen, Sip-Jaap Bos en Klaas Pier Folkertsma: 5-0 6-0.