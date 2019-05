Anne Tauber pakt nominatie voor Olympische Spelen 2020

De mountainbikers kunnen van te voren zelf wereldbekerwedstrijden aanwijzen als nominatiemoment. Een plek in de top zes is dan genoeg voor een nominatie. Daaraan voldeed Tauber dus.

De overwinning in Albstadt was voor Kate Courtney uit de Verenigde Staten. Zij bleef Jolanda Neff uit Zwitserland voor.

Nog niet zeker van Tokio

Helemaal zeker van de Olympische Spelen is Tauber echter nog niet. Anne Terpstra uit Zierikzee kan ook nog een nominatie pakken. Als dat Terpstra lukt, dan is het nog afwachten. Het hangt dan van de UCI-ranking af of Nederland een of twee mountainbikesters naar Tokio mag sturen.