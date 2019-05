Fenna Feenstra wil een socialer en transparanter Europa

Volgens Feenstra is de EU veel te ver van de basis af komen te staan. Europa was destijds bedoeld als 'handelsunie', maar intussen is het veel meer en wordt er teveel van de basisprincipes afgeweken, zegt ze.

Het sociale handvest zou volgens haar weer moeten worden gevolgd. Bijvoorbeeld de minimumlonen in Europa zouden weer omhoog moeten. Dat is volgens haar ook van belang voor Fryslân. Hier zijn de lonen lager dan in de Randstad.

Volgens Feenstra en de SP moet er minder macht in Brussel komen, want die moet juist terug naar de mensen, de burgers, met meer inspraak op zaken die hen aangaan. Er moeten een aantal weeffouten uit het systeem worden gehaald om een gezond Europa te krijgen, bepleit Feenstra.

Donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Feenstra is de nummer 5 op de kandidatenlijst voor de SP.