Jan Huitema voert actie met boeren als reactie op bezetting varkenshouderij Boxtel

De Friese Europarlementariër en boer Jan Huitema van de VVD doet zondag in de kop van Overijssel mee aan een actie van boeren. Het is een reactie op de bezetting door ruim honderd mensen van een varkenshouderij in Boxtel, afgelopen maandag. De boeren willen de dierenactivisten duidelijk maken dat de bezetting niet door de beugel kan.