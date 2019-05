Camper gaat in vlammen op in Drachten

Een uitslaande brand heeft zaterdagnacht een camper in de as gelegd in Drachten. De camper stond naast een woning aan de Stationsweg. Het vuur greep vlug om zich heen en de brandweer zette alles op alles om te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de woning, een geparkeerde bus en een schuur. Omdat er mogelijk gasflessen in de camper stonden, hield de brandweer rekening met explosiegevaar.