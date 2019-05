Noppert komt in Engeland niet verder dan achtste finales van Players Championship

Noppert is de nummer 42 van de wereld. Hij begon goed in The Barnsley Metrodome. In de eerste ronde was hij met 6-0 te sterk voor nummer 34 van de wereld Steve Lennon uit Ierland. De tweede ronde was ook een makkelijke prooi voor de Friese darter. Arron Monk (nr. 75) zette hij met 6-2 aan de kant.

De knapste overwinning van de dag behaalde Noppert in de derde ronde. Daarin was hij met 6-3 te sterk voor een Australiër, de nummer tien van de wereldranglijst Simon Whitlock.

Glen Durrant heeft het toernooi zaterdag uiteindelijk gewonnen. Zondag staat in Barnsley het zestiende Players Championship van het jaar op het programma.