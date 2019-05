VIDEO: Fierljepster Marrit van der Wal wint bij rentree in tweede klasse

In 2017 werd Van der Wal uitgeroepen tot Friese sporter van het jaar. Door een ski-ongeluk in 2018 stond ze het afgelopen seizoen niet één keer op de 'barte'. In april 2018 kreeg zij een nieuwe kruisband in haa rechterknie. "Ik ben blij dat het allemaal weer een beetje vertrouwd voelt", zegt ze. "Ik moest er wel even inkomen, want je moet weten waar je de stok moet hebben. Maar ik ben heel tevreden."

De tweede prijs was ook voor iemand die lange tijd niet op de schans te zien was. Anna-Jet Leijenaar uit Snits ljepte acht jaar geleden voor het laatst een wedstrijd, maar zij is het nog niet verleerd. De 26-jarige fierljepster sprong 14.62 meter.