Het blijft onzeker of Buitenpost in de hoofdklasse blijft na verlies tegen Urk

Na de nederlaag tegen Urk staat Buitenpost nu op de twaalfde plaats. Als dat zo blijft, blijven de 'Blaukes' in de hoofdklasse. Wie dertiende of veertiende staan, speelt in de nacompetitie. En de nummers 15 en 16 degraderen.

Dat Buitenpost nu nog twaalfde staat, komt doordat de directe concurrenten zaterdag ook verloren. De concurrentie staat op twee punten achterstand. De laatste wedstrijd is volgende week dus beslissend.

In Urk kwamen zaterdag de beide doelpunten op naam van een Snoek. In de eerste helft scoorde Hessel Snoek de openingstreffer voor Urk. En in de tweede helft maakte Marinus Snoek de 2-0. Vanaf de cornervlag schopte hij de bal in één keer in de goal.

Buitenpost neemt na dit seizoen afscheid van Pieter Henstra, Marvin Heidstra, Jochum Bouma, en Dorjan Berisha. En het was ook de laatste thuiswedstrijd van trainer René van der Weij bij VV Buitenpost.