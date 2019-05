Beitske Visser wint voor het eerst 'Formule 1-wedstrijd voor vrouwen' in België

Op het circuit in het Belgische Zolder startte Visser (24) als tweede. Nog voor de eerste bocht kon ze Jamie Chadwick inhalen. Dat meldt de NOS.

De voorsprong werd steeds groter. Twee keer kwam de safety-car op de baan, maar daar had Visser geen last van. Ze liet het veld ver achter zich.

In de W Series rijden de vrouwen in identieke auto's. Elke race wisselen ze van auto, en zelfs van monteurs.

Visser staat na de winst in België op de tweede plaats in het klassement van het WK. Chadwick houdt de leiding, in de eerste wedstrijd werd zij eerste. Visser werd toen vierde.