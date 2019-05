Harkemase Boys hard onderuit tegen Eemdijk

Al na vier minuten kwamen de Friezen op achterstand. Yannick Bouw scoorde de openingstreffer voor Eemdijk. En na een klein halfuur kwam de thuisploeg op een 2-0 voorsprong door een hard schot van Renco van Eeken, dat via de paal in de goal belandde.

In de tweede helft leek het er op dat de kansen keerden. In de 46e minuut kwamen de Friezen terug in de weedstrijd door een doelpunt van Johnny de Vries. Het zou het enige Friese doelpunt blijven.

De verdediging van de Harkemase Boys stond niet goed, en Eemdijk profiteerde daarvan. In de 62e minuut maakte David van de Groep de 3-1, en twee minuten later scoorde Eemdijk opnieuw. Jeffrey van den Dikkenberg maakte de 4-1. Dat zou ook de eindstand worden.