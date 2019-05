ONS Sneek is op eigen veld amateurs uit Ermelo niet de baas

Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd in de zevende minuut gemaakt door Benjamin Roemeon van DVS. Het was het enige doelpunt in de eerste helft.

In de tweede helft verdubbelde Roald de Vries de voorsprong van DVS. Na 51 minuten scoorde hij de 2-0. Twintig minuten voor het einde maakte Yumé Ramos nog wel de aansluitingstreffer voor Sneek, maar de Friezen kwamen niet echt terug in de wedstrijd.

In de laatste minuut bepaalde Daniël van Warven van DVS de eindstand op 3-1.