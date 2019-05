Afke Boven was 'steunpilaar' van Glennis Grace bij songfestival in Kiev

"Ik deed de PR van Glennis Grace, en daarom ging ik mee naar Kiev", zeht Afke. "De TROS had toen bijna de volledige organisatie in handen, en ik had daardoor niet zoveel te doen, maar ik kon wel merken dat Glennis er steun aan had dat er iemand van haar eigen team mee was."

"We gingen van het ene feestje naar het andere. Het was een soort snoepreisje, ook al wilde de pers elke dag wel wat van haar hebben. Ze werd echt geleefd."

Glennis Grace deed mee met het nummer My Impossible Dream.