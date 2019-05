Veel rommel van MSC Zoe opgeruimd op zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog

Drie dagen lang werd er opgeruimd. "Zaterdag hadden we een kuubzak helemaal nokkienokkievol", vertelt Dijkstra. "Heel veel frontjes van vriezers en koelkasten en printplaten. Waaiertjes, propellertjes, stripjes van led-lampen, bolletjes waar led-lampjes in kunnen en heel veel verpakkingsmateriaal", somt ze de oogst op.

Dijkstra was onder de indruk van alle troep. "Het is ongelooflijk hoeveel troep er ligt. Het gaat je echt aan het hart. We hebben het gevoel dat we heel veel rommel hebben opgeruimd, maar tegelijkertijd weet je dat je maar een fractie van alle troep hebt opgeruimd uit de containers die tijdens de ramp overboord zijn geslagen."

Op een deel van het rif mochten de schoonmakers niet komen vanwege het broedseizoen. "Dat is ook alleen maar goed", vindt Dijkstra. "We hebben bewust gekozen voor een klein groepje, zodat we de broedvogels zo weinig mogelijk verstoorden." Ze sluit niet uit dat ze binnenkort meer van dit soort opruimacties initieert om rommel op te ruimen. "Samen met beheerders kijk ik waar we aan de slag kunnen."