FNP dient motie in over te weinig Europese subsidies

Adviesbureau ERAC heeft onderzoek gedaan in de regio's op verzoek van de NOS. Groningers profiteren het meest van Europese subsidies. Omgerekend naar het aantal inwoners kregen Groninger bedrijven, scholen en overheden 1500 per persoon aan Europese subsidies toegekend. Dat is vier keer meer als bij Friezen.

"Waar komt dat hele grote verschil nu vandaag?", vraagt Sybren Posthumus van de FNP zich af. "Waarom heeft bijvoorbeeld een provincie zoals Groningen zoveel Europese subsidies en Fryslân zoveel minder?" De FNP wil over de oorzaken een analyse van gedeputeerde Sander de Rouwe.

Volgens Posthumus is het niet hebben van een universiteit in iedere geval één van de oorzaken dat Groningen meer Europees geld krijgt dan Fryslân. "Je ziet dat alle provincies met een universiteit substantieel meer krijgen dan andere provincies."