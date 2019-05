Drachtsters keken zaterdagmorgen vreemd op toen het Laweiplein vol met schuim lag. Een onbekend persoon had 's nachts zeep in de fonteinen bij schouwburg De Lawei gedaan. Dat zorgde voor een grote laag schuim. De schuimparty trok veel publiek. Kinderen speelden in het schuim en volwassenen maakten selfies met de 'wolk' op de achtergrond.