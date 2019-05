Nieuwe priester Remco Hoogma: "Ik ben een man van de wereld"

Zondag zal hij in de Sint Martinuskerk in Sneek zijn eerste Heilige Mis opdragen. Dat terwijl hij eigenlijk een heel andere carrière voor ogen had: hij is afgestudeerd in Technische Bedrijfskunde en Economie.

Wat bracht hem tot het besluit voor het priesterschap te gaan? Wat drijft hem in het geloof? Hoe ziet hij zijn taak en heeft hij ambitie om bisschop of - wie weet - paus te worden? Wat betekent het celibaat voor hem? En kun je je nog thuis voelen in een kerk die zo vaak in verband wordt gebracht met misbruik en onderdrukking?

In ons radioprogramma Buro de Vries zondag een uitgebreid gesprek met de nieuwe priester.