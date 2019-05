Studenten Friesland College maken zich op voor eigen jaarlijkse modeshow

Het is het hoogtepunt voor studenten Mode en Design van het Friesland College: de grote jaarlijkse modeshow. In de aanloop naar de show zijn de collectiepresentaties. Voor het eindexamen hebben 21 studenten dit jaar kleding gemaakt binnen een thema. Er horen ook een presentatie, een fotoshoot en een ondernemingsplan bij, en de organisatie van de modeshow in de Leeuwarder Harmonie.