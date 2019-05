Docente Friesland College wint prijs voor opdrachten over rekenen

Tigelaar maakt graag uitdagende projecten waar de kinderen digitaal mee aan de slag kunnen. Omdat het studenten Toerisme zijn, bekijkt Tigelaar de opdrachten als het 'ontwerpen van een resort van de toekomst'. De studenten krijgen een plattegrond en worden daarmee aan het werk gezet. "Als de eerste opdracht is dat zat het allemaal op maat moeten maken, moeten ze uit de stoel en meten hoe breed een deur is", legt ze uit. Zo komen samenwerken en snel werken in de opdrachten terug.

Leuker dan gewone rekenopdrachten

Dat wordt gewaardeerd, merkt Tigelaar. "Voor de studenten is het veel leuker dan de gewone rekenopdrachten", zegt ze. "En ik vind het leuk om zo iets te maken, dus we hebben er allemaal plezier van."

Tigelaar kreeg de prijs uitgereikt bij de MBO Raad in Woerden. Ze mag nu naar de internationale rekenconferentie ALM in het Zweedse Lund.