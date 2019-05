Grapje Rutte over Buma: "Hé, zo kunnen we hem hier misschien wel houden"

Volgens Rutte mag Leeuwarden blij zijn met Buma als burgemeester. "Leeuwarden mag zich in alle opzichten gelukkig prijzen met zo'n burgemeester. Ik gun het hem. Hij heeft Friese wortels en de familietraditie. En hij heeft er ontzettend veel zin in."

De benoeming van Buma als burgemeester is nog niet definitief, realiseert Rutte zich.

"Het kabinet moet het nog wel officieel besluiten, dus het kan altijd nog misgaan. Maar meestal worden de voordrachten overgenomen." En dan grapt de premier: "Hé, dat is eigenlijk nog wel een idee. Om hem op die manier hier nog te houden."

Bumor

Eén van de zaken die Rutte aan Buma waardeert is zijn gevoel voor humor, ook wel 'bumor'. "Hij kan hilarisch geestig zijn. Dat is-ie ook wel eens op tv, dat komt er volgens mij goed uit. Ook in talkshows, daarin heeft-ie geniale momenten. Hij is iemand die zeer goed in staat om met een goed geplaatste grap de relativering te benadrukken."