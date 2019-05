Ouderenhofje Berltsum moet er snel komen, vinden drie partijen

Het hofje voor ouderen in Berltsum moet er snel komen, als het aan Gemeentebelangen, FNP en VVD in de gemeente Waadhoeke ligt. Zij hebben daarvoor een initiatiefvoorstel ingediend. De drie partijen hebben in totaal 14 van de 29 zetels in de raad. In het hofje zouden ouderen bij elkaar moeten wonen, die nu nog een grote gezinswoning hebben.