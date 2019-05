Anja Haga (CU) probeert ook FNP'ers te verleiden tot voorkeurstem

De kans is groot dat bij de komende Europese verkiezingen niet één, maar twee Friezen in het Europees Parlement gekozen worden. Naast VVD'er Jan Huitema uit Makkinga houdt ook Anja Haga uit Dokkum rekening met een toekomst in het Europees Parlement. Zij staat derde op de lijst van de ChristenUnie en wil haar onder andere sterk maken voor een plasticvrij Europa. Zelf probeert ze sinds begin dit jaar al zoveel mogelijk plasticvrij door het leven te gaan.