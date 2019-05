PvdA en D66 stellen vragen over lage Friese schooladviezen

De fracties van de PvdA en D66 in de Provinciale Staten willen weten wat het provinciebestuur gaat doen aan het feit dat schoolkinderen in Fryslân lagere adviezen voor de middelbare school krijgen dan het landelijk gemiddelde. Dat doen ze naar aanleiding van onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau. Daaruit bleek ook dat het schooladvies in Fryslân minder vaak naar boven wordt bijgesteld.