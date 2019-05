René Hake: De Graafschap is licht favoriet in tweestrijd met Cambuur

Omdat het aan het eind beter ging, staat Cambuur in de play-offs. En daarin gaat het beter. "Dat komt niet uit de lucht vallen", zegt Hake. "Daar werk je een jaar aan." En dus maken de Leeuwarders nog altijd kans op promotie naar de eredivisie. "Daar denk je pas aan als je in de finale staat. Maar het kan altijd, dat zie je elk jaar."

Herhaling van 1998?

Het is Cambuur één keer gelukt om te promoveren naar de Eredivisie via de play-offs. Dat was in 1998 en Mark Oosterhof zat toen bij de selectie. Hij weet het nog goed. In de laatste wedstrijd moest Cambuur tegen Zwolle en de Leeuwarders wonnen met 3-1. "Ik was toen geblesseerd", zegt Oosterhof. "Brian te Vrede speelde een balletje door de benen van de tegenstanders, terwijl hij laatste man was. Trainer Han Berger keek naar z'n wisselspelers en zei direct: 'warmlopen'."

Oosterhof denkt met goede gevoelens terug op trainer Berger. "Hij maakte er echt een team van. Hij liet ons wel eens drie keer trainen op een dag. Dat was te zot, dus waren we met z'n allen tegen hem. Op die manier had hij er weer een team van gemaakt. Dat was een vooropgezet plan, vertelde hij me later wel eens."

Intussen is Oosterhof conciërge aan het Lindecollege in Wolvega. "Ik ben bij NEC geblesseerd geraakt, zelfs amateurvoetbal zit er niet meer in. Ik ben aan een kant doof en m'n evenwicht is niet meer intact. Ik ben er in die tijd bij NEC drie maanden uit geweest om te revalideren, zelfs twee dagen nog op de intensive care gelegen."

Wel of niet voor de groep?

Dit jaar gaat de route van Cambuur naar de eredivisie in elk geval via Almere City (verslagen) en De Graafschap. Zondag treft Cambuur de 'Superboeren' in Leeuwarden, volgende week woensdag is de returnwedstrijd in Doetinchem. Bij De Graafschap staat trainer Henk de Jong (komend seizoen naar Cambuur) gewoon voor de groep. Hake vindt dat logicsh: "Hij is gewoon trainer. Natuurlijk gaat hij gewoon voor de groep staan."