Zeiler Postma definitief niet naar Olympische Spelen

Om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen, had hij het op de twee kwalificatietoernooien beter moeten doen dan Heiner. Op de eerste van de twee toernooien lukte hem dat al niet. Het EK in Athene was het tweede toernooi en ook daar presteert Heiner beter dan de Fries. "Dit is sport", zegt Postma. "Het doet pijn dat ik het niet heb gehaald."

Niet naar de medalrace

In Athene stond Heiner op de vijfde plaats. Postma had nog een klein kansje op een plaats in de medalrace, maar dan had hij vrijdag goed moeten presteren. Omdat de race van vrijdag niet door kon gaan, kan Postma nu ook niet meer naar de medalrace. Donderdag zag Postma de bui al een beetje hangen.