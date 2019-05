Toch geen Ronde van Súdeast-Fryslân komend weekend, maar organisatie zoekt alternatief

Voor een veilige tocht zijn er twaalf motoragenten nodig en er zijn er nog maar acht beschikbaar. Marietje Holtrop van de Stichting Wieler Promotie Olympia die de tocht organiseert, baalt er behoorlijk van. "We kunnen niet zonder de politie, dan worden de risico's te groot."

Jaren geleden waren de problemen er nog niet. "Een jaar of tien geleden hadden we nog 20 à 25 motoragenten. Door bezuinigingen worden dat steeds minder. Als burgermotoren meer konden handhaven, zou dat al een oplossing zijn. Nu mogen zij niets aan de kant zetten, de politie kan dat wel."

Motoren nu naar andere evenementen

Afgelopen week besloot de organisatie eerst om de wedstrijd niet door te laten gaan, vanwege financiële problemen. "We hebben toen 's ochtends de politie afgezegd." Later die dag was er een reddingsplan, maar de motoren waren niet meer beschikbaar. "Voor de roosters waren ze al lang blij dat 12 agenten vrijkwamen voor andere evenementen." Boos op de politie is Holtrop niet: "Zij hebben ontiegelijk hun best gedaan."

De Ronde van Súdeast-Fryslân is niet de enige wielerwedstrijd met zulke problemen. "Er zijn meerdere wedstrijden in Nederland die niet doorgaan", zegt Holtrop. "In Zeeland hebben ze het er ook moeilijk mee. We hebben dus ook geen vervelende reacties gekregen van ploegleiders of wielrenners, want ze weten welke problematiek er speelt."

Kijken naar alternatieven

Helemaal opgeven wil Holtrop niet. Komend weekend wordt er hoe dan ook niet gefietst, maar ze is al op zoek naar een alternatieve datum voor de wedstrijd. "We hebben ook al gesprekken gehad met de KNWU en de politie. We proberen nu een vrij weekend te vinden om de wedstrijd te laten verrijden. Desnoods met een korter parcours met omlopen van 20 kilometer. Kijken hoeveel politie we dan nodig hebben."