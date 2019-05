Friezen laten Europese subsidies liggen; Amelanders al helemaal

Dat er relatief veel geld naar Groningen gaat, heeft volgens ERAC te maken met de aanwezigheid van een universiteit, een academisch ziekenhuis, de grens met Duitsland en een aanmeldcentrum van asielzoekers in Ter Apel. Daar gaat veel subsidie heen. Wat Groningen met name goed doet, is samenwerken om problemen in de regio op de kaart te zetten, zoals de aardbeving- en krimpproblematiek.

Geen universiteit in Fryslân

Dat Fryslân relatief zo weinig geld krijg, komt onder andere doordat hier geen universiteit zit en naar wetenschappelijk onderzoek gaat juist veel Europees geld. Ook andere provincies zonder universiteit, Drenthe en Flevoland, staan laag in de lijst.

Nederland heeft tot nu toe in totaal 4,9 miljard euro aan subsidies voor projecten gekregen uit de Europese begroting van 2014 tot 2020. Dat geld ging naar zo'n 11.000 verschillende organisaties en leverde 107.000 banen op.