Zeelucht grote troef voor een 'kuuroord'-centrum op Ameland

Het centrum komt er voor mensen met een vraag naar vitaliteit, Ameland moet volgens de initiatiefnemers een 'healing environment' worden. Door de gezonde omgeving van het eiland moet de kwaliteit van leven toenemen. Het gaat met name op oncologische revalidatie, longziekten, obesitas en stoppen met roken.

Coöperatie

Vier mannen zijn bezig met het opzetten van dit VCA: longarts Paul van Siegel, zorgadviseur Kees van der Ploeg, cardioloog Roderik Kraaijenhagen en fysiotherapeut Gerard Metz. Zij hebben gezondheidsprogramma's opgezet en zijn in overleg met de gemeente, zorgverleners, Zorg Coöperatie Ameland en eigenaren van accommodaties.

VCA werkt als een coöperatie en moet leden werven onder bijvoorbeeld huisartsen, longartsen, Fysiotherapie Ameland en Zorg Coöperatie Ameland. De Waddencampus op het eiland moet meehelpen om de effecten te meten.

Niet naar Zwitserland, maar naar Ameland

Een eerste resultaat: in hotel Noordsee in Nes zijn onlangs 24 kamers 'hypoallergeen' verbouwd, ze moeten geen allergische reacties oproepen. In het hotel zou al zorg en therapie kunnen worden aangeboden door een medisch team. Longpatiënten hoeven zo bijvoorbeeld niet meer naar Zwitserland voor een schone lucht en zorg, maar kunnen ook op Ameland terecht.