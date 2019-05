Leeuwarder raadsleden vergaderen niet, maar gaan naar Doetinchem voor Cambuur

De spelers van trainer René Hake kunnen volgens de gemeente alle steun gebruiken in Doetinchem. Het is de return in de tweede ronde van de play-offs. Komende zondag treffen de ploegen elkaar al in Leeuwarden. De winnaar van de tweestrijd plaatst zich voor de play-offfinale.

Volgens de gemeente is het een 'welkom uitje' voor de raadsleden, omdat ze een spannende periode achter de rug hebben met de voordracht van de nieuwe burgemeester. Bovendien laat de agenda het toe om een keer niet te vergaderen.