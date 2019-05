Maarten van der Weijden test het Friese zwemwater bij Sneek: "Niet warm, maar dat geeft niet"

Maarten van der Weijden is enthousiast over het project. Vorig jaar konden mensen niet met hem mee zwemmen bij zijn Elfstedentocht, omdat het water te vuil was. Dat moet nu dus anders. "Dat was echt heel vervelend en dat willen we dit jaar niet weer", zegt Van der Weijden. "Daarom gaan we het mee zwemmen ook organiseren in Stavoren. Daar is de kans op schoon water wat groter en bovendien zitten we nu wat meer vooraan in de zomer. Dat helpt ook."

De tocht van Maarten van der Weijden is dit jaar eind juni.