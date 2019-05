Rentree van fierljepster Marrit van der Wal

Marrit van der Wal uit Heidenschap is nog maar 20 jaar, maar zij springt al jaren in de top mee. Door een ski-ongeluk vorig jaar in februari stond de 'Beste Friese sporter van 2017' het hele seizoen aan de kant. In april 2018 kreeg ze een nieuwe kruisband in haar rechterknie. Ruim een jaar later staat Van der Wal weer op de schans: zaterdag springt ze in Buitenpost haar eerste wedstrijd.